МЧС очистило от мазута почти 500 километров черноморского побережья

Сотрудники МЧС России продолжают очищать черноморское побережье в районе Керченского пролива от мазута. Всего с начала работ очищено более 489 километров берега, собрано более 160 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, на площадки временного хранения вывезено более 115 тыс. тонн.

Самые масштабные работы – на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Там водолазы МЧС на 19 участках совершили уже более 4 тыс. спусков, обследовали почти 5 тыс. кв. метров дна. Собрали более 360 тонн нефтесодержащих отходов.

2С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 7,4 тыс. квадратов дна. Для отмыва мазута от отложений применяются компрессорные станции. Для подъема и погрузки мешков с нефтесодержащими отходами привлечена самоходная баржа", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в Краснодарском крае сейчас обследуют 325 км берега, в Крыму и Севастополе – 665 километров.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.