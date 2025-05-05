В Башкирии во время сплава по Малому Инзеру пропал 69-летний свердловчанин

В Белорецком районе республики Башкортостан во время сплава на реке Малый Инзер с катамарана упал 69-летний житель Свердловской области. Сейчас спасатели ищут туриста, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

"Незарегистрированная туристическая группа в составе 12 человек из Свердловской области сплавлялась на 3-х катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения "Айгирских порогов" 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением. По информации членов группы, турист был в каске и спасательном жилете", - сообщают спасатели.

Отмечается, что товарищи по группе пытались самостоятельно вытащить мужчину из воды, однако течение оказалось слишком сильным. После этого очевидцы произошедшего сразу же обратились к спасателям, которые оперативно приступили к поискам.

Аналогичный случай произошел сегодня и на пороге "Яман-Таш" реки Сакмара - житель Санкт-Петербурга 1967 г.р. перевернулся на каяке при прохождении порога. К счастью, туриста удалось оперативно спасти.