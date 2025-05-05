Беспилотники в ЯНАО? Аэропорт Надыма закрыт на прием и отправку воздушных судов

В Ямало-Ненецком автономном округе введены временные ограничения в работу аэропорта Надым. Об этом говорится в Telegram-канале Представитель Росавиации.

Сообщается, что временные ограничения введены в 08.00 (мск) для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, говорится в сообщении.

Отметим, что подобные ограничения вводили ранее в воздушных гаванях других регионов из-за прилета вражеских беспилотников. Добавим, что Надым находится примерно в 2,6 тыс. километрах от украинской границы.

По данным Минобороны РФ, ночью средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа: 17 БПЛА – над территорией Брянской области, пять – над территорией Калужской области, четыре - над Московской областью.