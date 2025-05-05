Орбакайте собирается подать в суд на Латвию, запретившую ей въезд

Проживающая в США певица Кристина Орбакайте намерена подать в суд на власти Латвии, которые запретили ей въезд.

В конце апреля Орбакайте внесли в черный список по требованию Службы госбезопасности как человека, появление которого "не соответствует интересам нацбезопасности страны, поскольку может способствовать межэтнической напряженности в латвийском обществе".

Дочь Аллы Пугачевой возмущена решением рижских властей. Она говорит, что всю жизнь посвятила сцене и всегда была вне политики, а говорила только "языком музыки, театра и искусства".

"Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию - это не просто решение против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир", - написала Орбакайте.

На 31 мая у Орбакайте запланирован концерт в Вильнюсе. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал организаторов концерта выяснить ее позицию относительно СВО. Притом что у певицы есть литовское гражданство, которое она получила в 2002 году как внучка граждан Литвы.

Член СПЧ Марина Ахмедова отмечает, что все это результат предательства семейства Пугачевой.

"И самое прекрасное во всем этом то, что семейство предало Россию, но Россия не сделала им в ответ ничего плохого – не запретила въезд, не забрала недвижимость, а Латвия собирается забрать у Орбакайте квартиру. Мы просто сидим на берегу и офигеваем от того, что с предателями делают те, к кому они побежали", – написала журналист Марина Ахмедова.

В 2024 году в России концерты Орбакайте несколько раз отменяли.