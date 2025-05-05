"У нас украли победу": главный тренер "Урала" жестко раскритиковал судей

Главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Сергей Томаров жестко раскритиковал работу судей после проигранного матча с московской "Родиной".

Игра 31-го тура Первой лиги состоялась накануне в Москве. "Урал" уступил со счетом 3:2 и почти утратил возможность вернуться в Российскую Премьер-лигу. Сейчас команда из Екатеринбурга обосновалась на пятом месте в таблице, за три тура до окончания чемпионата отставая на шесть очков от четвертого места, дающего право на стыковые матчи с клубами РПЛ.

Как заявил Томаров после проигранной в Москве встречи, "комментарии излишни".

"Думаю, у нас сегодня украли победу. ВАР в том виде, в котором мы сегодня его видели – это большое зло. Какие-то моменты смотрят, а какие-то аналогичные не смотрят. Думаю, что все, кто был сегодня на стадионе, со мной согласятся: главными действующими лицами были не футболисты. Ребята бились за победу, которую у нас украли, отменив гол на последних минутах и назначив пенальти", - приводит слова своего наставника официальный сайт уральского клуба.

Сергей Томаров возглавил "Урал" зимой нынешнего года. Он стал уже третьим тренером команды за этот сезон, который уральцы проводят в Первой лиге после вылета из РПЛ в прошлом году.