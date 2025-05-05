Суд: Чубайс может вывести свои активы из России в случае снятия с них ареста

Арбитражный суд Москвы счел, что бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс и еще семь фигурантов его арбитражного дела могут вывести арестованные активы из страны при снятии ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

"Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации", - сказано в документе.

В начале апреля арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники "Роснано" попали под следствие. Трое из них задержаны: исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, которое стало причиной тяжелых последствий.

Чубайс руководил "Роснано" с 2008 по 2020 годы. В марте 2022 года Чубайс покинул Россию. В феврале 2024 года выступил одним из организаторов Центра российских исследований при Тель-Авивском университете.