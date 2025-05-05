05 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Водителя автобуса из Екатеринбурга будут судить за ДТП, в котором серьезно пострадали два пассажира

В Екатеринбурге перед судом предстанет иностранный гражданин 1986 г.р., под управлением которого еще в декабре пассажирский автобус влетел в дерево. В результате ДТП серьезно пострадали две пассажирки. Подробнее об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 22 декабря прошлого года примерно с 09.13 по 09.15. Автобус следовал по маршруту №70 "Сады" - "Учителей", передвигаясь по ул. Малышева со стороны ул. Гагарина в направлении ул. Генеральская. Не оценив дорожные условия, водитель превысил скорость, потерял управление, допустил занос, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

ДТП с автобусом № 70 "Сады" - "Учителей" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В результате ДТП пострадали две пассажирки. Женщина 1953 г.р. получила сочетанную травму головы и левой нижней конечности, в том числе черепно-мозговую травму – перелом свода черепа, ушиб головного мозга подголовчатый перелом 5-ой плюсневой кости левой стопы с отеком окружающих мягких тканей. У женщины 1976 г.р. диагностировали сочетанную травму головы и правой верхней конечности, в том числе "ушибленную" рану в левой височной области, перелом диафиза правой плечевой кости со смещением отломков.

Указанные травмы эксперты оценили как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Уголовно дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, ДТП, автобус, дерево, травма, пассажир, суд


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