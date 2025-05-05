Оценки за поведение с 1 сентября появятся в шести регионах

Выставлять оценки за поведение детей с 1 сентября 2025 года начнут в шести регионах, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Сначала планировалось, что будет пять регионов.

Для пилотного проекта были выбраны: Чечня, Мордовия, Новгородская, Ярославская, Тульская области и ЛНР. Норму планируется ввести везде с 2026 года, на апробацию уйдет четыре месяца, еще должно быть обсуждение и выбор оптимального варианта.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что пилотный проект позволит проверить, как система оценивания поведения влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы. Например, как и за что выставлять эту оценку. Критерии сейчас разрабатываются.

Предложение ввести в школах оценку за поведение, чтобы у учителей был инструмент воздействия, сделал в прошлом году глава СПЧ Валерий Фадеев. По его мнению, это мотивирует школьников меньше нарушать дисциплину, которая очень низка.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Правительству обсудить целесообразность оценки за поведение. В случае положительного решения она должна быть равнозначна другим. Среди учителей это поддерживают 85%. Среди родителей - меньше, но тоже большинство, причем если среди женщин около 50%, то среди мужчин - почти 70%.