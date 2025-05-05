440 раз за 8 дней: на Урале банк оштрафовали за частые звонки должнице

На Среднем Урале банк оштрафован за сотни звонков с требованием вернуть задолженность.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к судебным приставам обратилась жительница Тугулыма. Она рассказала, что между ней и банком был заключен кредитный договор, по которому образовался долг. В результате буквально за 8 дней на телефон девушки поступило 440 звонков с требованием погасить задолженность.

За слишком частые звонки должнице банк привлекли к административной ответственности. Организации назначен штраф в 100 тысяч рублей. Как отметили в ГУФССП, он уже полностью выплачен.

Напомним, недавно на Среднем Урале банк также заплатил штраф за навязчивые звонки своему клиенту.