Собянин: ПВО сбила четыре БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Беспилотники были сбиты над Подольском, написал он в Telegram-канале.
Предварительно, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.
Аэропорт Домодедово прошедшей ночью временно не впускал и не выпускал самолеты, сообщили в Росавиации.
По данным Минобороны РФ, 26 украинских БПЛА уничтожены за ночь над российскими регионами. Над Брянской областью сбили 17 дронов, над Калужской - пять, четыре - над Московским регионом.