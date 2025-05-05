Собянин: ПВО сбила четыре БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Беспилотники были сбиты над Подольском, написал он в Telegram-канале.

Предварительно, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Аэропорт Домодедово прошедшей ночью временно не впускал и не выпускал самолеты, сообщили в Росавиации.

По данным Минобороны РФ, 26 украинских БПЛА уничтожены за ночь над российскими регионами. Над Брянской областью сбили 17 дронов, над Калужской - пять, четыре - над Московским регионом.