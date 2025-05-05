Россия отправила в Китай рекордную партию антрацита

В марте 2025 г. Китай импортировал рекордную партию антрацита (каменного угля высшего сорта) – 1,9 млн т. Почти всю партию ему продала Россия.

Рост поставок из России может быть связан с тем, что новосибирский уголь перенаправлен из портов юга на Дальний Восток, а также с сокращением китайских закупок антрацита в США и Австралии из-за торговых войн, пишет "Ъ".

Антрацит – каменный уголь высшего сорта с максимальной теплопроводностью. Продаётся как топливо жирностью более 8 тыс. ккал для энергетики и как пылеугольное топливо для металлургии.