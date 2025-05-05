Депутат Останина предлагает родителям сидеть в школе на уроках со своими детьми

Низкая дисциплина в школе, хамство со стороны учеников и даже унижение учителей давно обсуждаются в обществе. Сенатор Наталья Косихина уверена, что учителю нужно дать право наводить порядок в классе, без этого невозможен нормальный учебный процесс. В том числе нужно выгонять нарушителей.

Однако председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина против. Она говорит, что детям просто неинтересно и их нужно заинтересовать учебой, но вот выгонять - нельзя.

"Я бы пригласила родителей, пусть они сидят вместе со своим ребенком в классе и наблюдают за свои чадом", - предложила Останина.

Наталья Косихина убеждена: все попытки плохого поведения необходимо пресекать на корню, начиная с начальной школы. У учителя должно быть право выставить ученика за дверь.

Этим правом педагоги всегда пользовались, но в последние годы из-за акцента на правах детей последние стали фактически неподконтрольными, а вот учителя - бесправными, считают некоторые эксперты. Это касается в том числе невозможности отобрать телефон, который по закону запрещен к использованию в учебном процессе. Но на практике дети часто играют с телефоном, а учитель не может его отобрать, потому что такого права у него нет - закон его не предусматривает. То же самое с нарушением дисциплины. Учитель не имеет права выгнать с урока даже хулигана. Закон такого права ему не дает, зато защищает любого школьника. А в конфликтах родителей с учителями администрация школы всегда встает на сторону родителей, а учитель оказывается виноватым. В результате "права" одних детей на нарушение дисциплины во время уроков ограничивают права других на учебу.

Сейчас школьника практически невозможно урезонить в рамках закона. Возможности школы влиять на поведение учеников перечислены в статье 43 закона об образовании. В начальных классах запрещено даже делать замечание. С 5 класса можно только делать замечание или выговор, а отчислить из школы - только с 15 лет, да и то если не будет возражений. Фактически отчислить невозможно, как и отставить двоечника на второй год. Это дискредитирует современную систему образования, считают учителя.