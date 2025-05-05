Трамп распорядился расконсервировать знаменитую тюрьму Алькатрас

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что поручил Федеральному бюро тюрем перестроить и вновь открыть знаменитую тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско, чтобы "разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки".

"Перезапустите и откройте Алькатрас!" – написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social. "Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы не колеблясь сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить", - добавил глава государства.

В федеральной тюрьме Алькатрас содержались такие известные американские преступники, как Аль Капоне, до ее закрытия в 1963 году. Сейчас это один из самых популярных туристических объектов Сан-Франциско.

Трамп добавил, что Алькатрас, по его мнению, является "символом закона и порядка".

Алькатрас был объявлен самой надежной тюрьмой Америки, учитывая его расположение на острове, холодную воду вокруг и сильные течения. Официально не было зафиксировано ни одного успешного побега из Алькатраса, хотя пять заключенных числятся "пропавшими без вести и предположительно утонувшими".

Алькатрас был закрыт, поскольку эксплуатация объекта, расположенного на острове, была слишком дорогой – содержание преступников там обходилось почти в три раза дороже, чем в любой другой американской тюрьме.

Примечательно, что в качестве туристического объекта Алькатрас приносит очень неплохие деньги.