Трамп распорядился расконсервировать знаменитую тюрьму Алькатрас
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что поручил Федеральному бюро тюрем перестроить и вновь открыть знаменитую тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско, чтобы "разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки".
"Перезапустите и откройте Алькатрас!" – написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social. "Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы не колеблясь сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить", - добавил глава государства.
В федеральной тюрьме Алькатрас содержались такие известные американские преступники, как Аль Капоне, до ее закрытия в 1963 году. Сейчас это один из самых популярных туристических объектов Сан-Франциско.
Трамп добавил, что Алькатрас, по его мнению, является "символом закона и порядка".
Алькатрас был объявлен самой надежной тюрьмой Америки, учитывая его расположение на острове, холодную воду вокруг и сильные течения. Официально не было зафиксировано ни одного успешного побега из Алькатраса, хотя пять заключенных числятся "пропавшими без вести и предположительно утонувшими".
Алькатрас был закрыт, поскольку эксплуатация объекта, расположенного на острове, была слишком дорогой – содержание преступников там обходилось почти в три раза дороже, чем в любой другой американской тюрьме.
Примечательно, что в качестве туристического объекта Алькатрас приносит очень неплохие деньги.