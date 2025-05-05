С начала года ДГКБ №9 Екатеринбурга приняла 15 детей, выпавших из окон

С начала 2025 года в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга в экстренном порядке было госпитализировано 15 детей, выпавших из окон. Печальную статистику публикует региональный минздрав.

Все дети в результате получили тяжелые травмы. Самому младшему из них не исполнилось и двух лет.

Минздрав предупреждает, что подоконник - не место для детских игр: на него нельзя раскладывать игрушки, домики и прочие вещи, привлекающие внимание ребенка. Лучше ставить на подоконник тяжелые цветочные горшки, которые ребенок физически не сможет сдвинуть или опрокинуть.

Также стоит убрать предметы, позволяющие несовершеннолетнему самостоятельно забраться на подоконник к открытому окну. Стоит помнить, что от несчастного случая не убережет и москитная сетка - она создает лишь иллюзию стенки и не выдержит веса даже самого маленького ребенка.

Родителям настоятельно рекомендуют приобрести запирающие устройства по принципу "ключ-замок" - надежную защиту от неконтролируемого открывания окон. Если нет возможности установить подобные механизмы, можно просто снять ручки с оконных рам.

Последний известный инцидент в уральской столице произошел 1 мая - из окна дома по улице Раевского в Кировском районе выпал двухлетний ребенок. Ранее на окнах были установлены запирающие устройства, однако в день происшествия они оказались открыты. В результате падения малолетний получил тяжелые травмы.