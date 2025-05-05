Европейские лидеры попросили Трампа позвонить Путину по поводу Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что главы страны Евросоюза просили его позвонить президенту России Владимиру Путину из-за конфликта на Украине.

"Знаете ли вы, что лидеры Европейского союза так много раз просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их телефонные звонки", - сказал Трамп в интервью NBC.

При этом политик считает, что заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом может оказаться невозможным: за годы конфликта накопилось "очень много ненависти" как между руководством России и Украины, так и между военными. Мир между двумя странами может быть недостижим. При этом глава государства указал, что соглашение о перемирии может быть заключено в ближайшем будущем.