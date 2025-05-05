05 Мая 2025
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Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Румынии в первом туре президентских выборов уверенно победил сторонник Трампа

В Румынии состоялись повторные президентские выборы. Убедительную победу в первом туре одержал глава "Альянса за объединение румын" 38-летний Джордже Симион, который набрал более 40% голосов. На втором месте - мэр Бухареста Никушор Дан, у него почти 21%. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску получил лишь чуть меньше, но уже признал поражение.

Это вторая попытка избрать президента Румынии, после того как Конституционный суд под давлением стран Европы отменил результаты выборов, на которых победил неугодный Кэлин Джорджеску.

Симион поблагодарил всех, кто голосовал за него и еще "верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну". Сам он ранее выступал за присоединение Молдавии и против военной поддержки украинского режима. Также он называл себя сторонником президента США Дональда Трама и его идеологии MAGA ("Сделаем Америку снова великой". - прим. Накануне.RU).

Российский обозреватель Юрий Подоляка считает, что результаты первого тура - это "холодный душ" для Брюсселя.

"Для румынской власти антиконституционный переворот... не прошел даром. Джорджеску набрал около 22% голосов избирателей. Теперь же другой правый кандидат, которого Джорджеску поддержал публично, набирает более 40%. Ближайший его оппонент набирает почти вдвое меньше. Такие отрывы не отыгрываются. Думаю, глобалистов из ЕС ждет-таки "холодный душ" из Румынии. Как и их киевских шестерок", - написал Подоляка.

Характерно, что Симиону запрещен въезд на Украину еще с 2018 года, так как члены его партии заявляли о правах Румынии на Бессарабию и Буковину.

Во второй тур должен пройти 18 мая.

Теги: румыния, выборы


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