Лимит на оплату частями могут поднять до 100 тысяч

В России предложено поднять до 100 тыс. руб. лимит на оплату частями (сервисы BNPL, "покупай сейчас, плати потом") без передачи данных в бюро кредитных историй.

Соответствующее письмо направила в Госдуму "Общественная потребительская инициатива". В нынешней редакции проекта закона эта сумма равна 15 тыс. — получить займы свыше будет труднее.

По словам общественников, в итоге клиентов отрежут от возможности купить мебель и крупную бытовую технику в условиях, когда банковские кредиты недоступны — людям придется идти в МФО и к серым кредиторам.

Однако в Банке России убеждены, что рынок рассрочки следует регулировать практически так же, как и рынок кредитования, сообщают "Известия".

Напомним, в России в текущем году выдачи микрозаймов микрофинансовыми организациями (МФО) могут вырасти на 60%, до рекордных 2,4 трлн руб. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".