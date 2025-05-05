Минэкономразвития ожидает рост зарплат в полтора раза

Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 51,15% за четыре года.

Об этом говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 гг. Минэкономразвития. Согласно базовому варианту, в 2025 г. зарплаты приблизятся к 102 тыс. 728 руб. (+16,8% год к году). В 2026 г. показатель вырастет на 11,4% до 114 тыс. 420 руб., в 2027 г. – на 8,3% до 123 тыс. 880 руб. К концу прогнозного периода – в 2028 г. – зарплата достигнет 132 тыс. 940 руб. (+7,3% год к году).

По итогам 2024 г. номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 тыс. 952 руб., следует из данных Росстата. Таким образом, за пять лет рост составит 51%.

В консервативном сценарии прогноза увеличение не будет значимо отклоняться от базового варианта. В этом случае номинальные зарплаты в 2025 г. вырастут до 101 тыс. 516 руб. (на 15,4%), в 2026 г. – до 111 тыс. 179 руб. (на 9,5%). В 2027 г. они увеличатся до 119 061 руб. (на 7,1%), а в 2028 г. достигнут 127 тыс. 423 руб.

Консервативный сценарий предполагает эскалацию торговых войн, более серьезное замедление мировой экономики, что снизит глобальный спрос и цены на нефть и другие традиционные товары российского экспорта, следует из прогноза, сообщают "Ведомости".