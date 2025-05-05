Работодатели будут стимулировать сотрудников копить на пенсию

В России намерены запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют ПДС (программа долгосрочных сбережений) своих сотрудников.

Как заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, власти позитивно оценивают эту инициативу. Депутат допустил, что эта мера заработает с 2026 года. По словам президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, инициатива позволит компаниям учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы. Из этого следует, что они смогут уменьшить базу при оплате налога на прибыль.

Новая льгота позволит работодателю софинансировать счета программ долгосрочных сбережений своих сотрудников в пределах 12% от фонда оплаты труда всего персонала. Как указал старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский, для бизнеса это реальная экономическая выгода за счет снижения налоговой нагрузки, что особенно актуально при ограниченных возможностях индексации зарплат, сообщают "Известия".

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%. Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%.