Бизнес просит Роскомнадзор проявить гибкость в обезличивании данных

В России бизнес попросил Роскомнадзор придерживаться гибкого подхода в формировании списка методов обезличивания персональных данных.

Предложено сделать его открытым. Кроме того, эксперты и отраслевые ассоциации считают, что необходимо уточнить критерии требований к конечным результатам этой процедуры, а также проверить эффективность и безопасность выбранных методов.

В РКН настаивают, что перечень будет утвержден приказом, но при необходимости его будут расширять. Аналитики отмечают, что принятие приказа выведет процедуру обезличивания бизнесом для своих задач из серой зоны.

Директор юридического департамента DRC Ольга Захарова считает, что очень сложно установить четкие критерии невозвратности обезличивания. "Оно заключается в том, что всегда есть "ключ", который позволяет этот процесс сделать обратимым. Главный вопрос заключается в обеспечении сохранности этих "ключей", то есть раздельного хранения массивов исходных персональных данных и тех, что обезличены, а также в исключении возможности консолидации участников, владеющих этими данными", — отметила она, сообщает Forbes.