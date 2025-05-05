Трамп допустил отправку войск в Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что при определенных обстоятельствах может отправить войска США для захвата Гренландии.

"Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Трамп указал, что Вашингтон нуждаются в Гренландии, так как она необходима для обеспечения международной безопасности.

Вашингтон готовит оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США. Администрация США пытается учесть все возможные расходы, в том числе стоимость оказания государственных услуг 58 тыс. жителям острова.