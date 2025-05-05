Роспотребнадзор контролирует сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate

В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint.

Об этом заявила пресс-служба ведомства. Ранее Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии решило приостановить продажи данной зубной пасты на 90 дней из-за сообщений о побочных эффектах использования Colgate Total Clean Mint.

Это связано с тем, что у ряда потребителей возникало жжение, воспаление десен и поражение полости рта. По данным ведомства, нежелательные реакции могли появиться из-за фторида олова в составе пасты.

В Роспотребнадзоре указали, что в России для такой категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок, а товары подлежат обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".