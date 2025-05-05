Россиян предупредили о звонках мошенников от лица военной прокуратуры

В России аферисты стали звонить гражданам от лица военной прокуратуры.

Они призывают снять средства с банковского счета и передать курьеру якобы для сохранности, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Злоумышленники запугивают своих жертв тем, что мошенники якобы получили доступ к их банковским счетам. Чтобы средства не перевели на Украину, деньги предлагается снять и передать курьеру, чтобы тот "поместил их для сохранности в специально открытую банковскую ячейку".

В случае звонка от мошенников рекомендуется положить трубку, никому не передавать деньги и позвонить в полицию.

Ранее в Тюмени полицейские задержали курьера аферистов, забравшего у пожилых граждан около 6 млн рублей. В полицию поступили заявления от пенсионеров в возрасте от 75 до 90 лет.