Ликвидировано открытое горение девятиэтажки на юго-западе Москвы

Пожарные ликвидировали открытое горение девятиэтажного жилого дома на юго-западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, пострадали пять человек, в том числе два ребенка. В настоящее время тушение огня продолжается. Площадь пожара составляет 100 кв. м.

Напомним, взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек заблокированы на верхних этажах дома. Есть угроза дальнейшего обрушения. Предположительная причина - взрыв газа. Пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей. На данный момент известно о трех погибших.