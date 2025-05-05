По факту взрыва в Москве возбуждено уголовное дело

По факту взрыва в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

Следователи совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

Открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС. Все 15 подъездов дома эвакуированы, пункт временного размещения открыт в ближайшей школе №1532.

Пламя распространилось на 100 кв. м., обрушение произошло на 60 квадратах.

Напомним, взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек заблокированы на верхних этажах дома. Есть угроза дальнейшего обрушения. Предположительная причина - взрыв газа. Пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей. На данный момент известно о трех погибших.