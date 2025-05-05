Выросло количество погибших при взрыве и пожаре в Москве

Число погибших при взрыве и пожаре на улице генерала Тюленева в Москве увеличилось до трех. Ранее сообщалось о двоих погибших.

Все погибшие находились в квартире по соседству от эпицентра взрыва. Сообщается, что еще трое могли находиться непосредственно в взорвавшейся квартире. Об этом сообщает Baza.

По данным Московских новостей, над сгоревшими квартирами обрушилась крыша. Из соседних подъездов люди эвакуированы в пункты временного размещения.

Напомним, взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек заблокированы на верхних этажах дома. Есть угроза дальнейшего обрушения. Предположительная причина - взрыв газа. Пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей.