Эвакуированных жителей горящей московской многоэтажки разместят в автобусах

Дептранс Москвы направил два автобуса особо большого класса к месту взрыва и пожара на улице генерала Тюленева. В них разместят эвакуированных жильцов для обогрева, сообщает канал Дептранса.

Также на место едет экипаж Дорожного патруля ЦОДД. Временно ограничено движение по ул. Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы. На месте работают оперативные службы.

Напомним, взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек заблокированы на верхних этажах дома. Есть угроза дальнейшего обрушения. Предположительная причина - взрыв газа. Пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей, погибли два человека.