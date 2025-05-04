Два человека погибли при пожаре в Москве

Два человека погибли при пожаре в Москве.

Mash сообщает, что они оказались заблокированы на 9 этаже после обрушения перекрытий и задохнулись. Судя по фото и видеозаписям, которые публикуют каналы, мертвые люди свисают из окон.

По данным Mash, госпитализированы двое детей и 40-летний мужчина. Количество пострадавших увеличилось до 15.

На место едут два пожарных крана.

Напомним, взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек заблокированы на верхних этажах дома. Есть угроза дальнейшего обрушения. Предположительная причина - взрыв газа.