На Кадышеву напали после концерта в Иваново. Полиция проводит проверку

Полиция Ивановской области проверяет информацию о нападении на певицу Надежду Кадышеву по окончании концерта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По данным Волк, 30 апреля в ОМВД России по Ленинской району Иваново поступило сообщение о том, что неизвестная женщина после завершения концерта напала на солистку. "Сотрудниками Росгвардии нарушительница доставлена в отдел полиции. В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Подробнее об инциденте в ивановском музтеатре сообщает Mash. Канал публикует видеозапись окончания концерта, на которой музыканты кланяются и уходят со сцены. Внезапно из зрительского зала выбегает девушка и ныряет под занавес. По данным канала, за кулисами девушка схватила Надежду Кадышеву за шею и прокричала что-то невнятное. Охрана быстро оттащила нападавшую и сдала ее полиции. Врач осмотрел певицу, которая, к счастью, не пострадала.

Запись из зала свидетельствует, что девушка во время концерта находилась недалеко от сцены в сопровождении молодого человека, который что-то ей говорил.

Mash также обнародовал запись следственных действий с нападавшей. Во время опроса девушка уверяла, что является поклонницей творчества ансамбля "Золотое кольцо" и приехала из Белоруссии специально на концерт, а билет купила за несколько дней до мероприятия. Голос за кадром отметил, что билеты раскуплены несколько месяцев назад. Спустя время девушка стала говорить, что некий журналист связался с ней и предложил пойти на концерт ради эксклюзивного материала - она должна была задать артистке вопрос о каком-то скандале в ее семье.

"К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом", - прокомментировали ситуацию представители Кадышевой.

Надежда Кадышева обрела новую популярность в последние годы - она собирает стадионы, причем среди зрителей преобладает молодежь.