На концерте Леди Гаги, где собрались 2 миллиона зрителей, предотвращен теракт

Раскрыт и предотвращен теракт на концерте Леди Гаги, где собрались более двух миллионов зрителей. Концерт американская певиц устроила бесплатно на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

"Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте гражданской полиции штата Рио-де-Жанейро.

Операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, в частности подростков, для совершения организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова, передает РИА Новости