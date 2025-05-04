На АЭС в Финляндии произошла утечка

На атомной электростанции "Ловииса" в южной части Финляндии произошла утечка водорода. Из-за этого второй энергоблок АЭС работает на пониженной мощности.

Этот блок будет работать вполсилы на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода. Утечка была обнаружена и устранена в одном из четырех теплообменников.

Первый энергоблок АЭС "Ловииса" работает в штатном режиме.

АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии, сообщает РИА Новости.