Георгий Филимонов рассказал, что всё больше женщин Вологодчины отказываются от абортов

Губернатор Вологодской области сообщил, что за два месяца в регионе прослеживается положительная динамика в снижении числа абортов.

«Примечательная статистика: за март было проведено 20 абортов, за аналогичный период прошлого года – 128; в апреле – 12, в 2024 году – 108. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре. Вновь обращаю внимание: в медицинских учреждениях области обязаны оказывать помощь женщине при наличии медицинских противопоказаний к родам, а также в случаях последствий преступных действий в отношении женщин», – сказал Георгий Филимонов.

Напомним, что на базе Перинатального центра в регионе работает телефон горячей линии по вопросам абортов: +7 (8172) 71-78-60. Сюда могут обратиться те, кто считает, что получил незаконный отказ в медицинской услуге. Каждый случай прорабатывается в ручном режиме.

«Важно: наша глобальная цель – народосбережение Вологодчины, вывод региона из демографического пике. Именно для этого принимаем необходимые меры, в том числе ведём широкую просветительскую работу по противодействию детоубийству. Делаем всё для процветания Вологодчины, для создания светлого и благополучного будущего, в котором будут жить большие, крепкие и здоровые семьи», – отметил Георгий Филимонов.

Для молодых семей Вологодчины, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по нацпроекту «Семья», инициированному Президентом.

Еще целый ряд мер поддержки предусмотрен по демографической программе Губернатора Георгия Филимонова «Семья – оплот Русского Севера»:

Это: до 91 тысячи рублей в год – компенсация стоимости обучения для одного из родителей-студентов; 100 тысяч рублей – при рождении первенца у вологжанок в возрасте до 25 лет; 150 тысяч рублей – региональный маткапитал «Большая семья» при рождении четвертого и последующих детей; 500 тысяч рублей – выплата на улучшение жилищных условий многодетным семьям; до 20 тысяч рублей в месяц – на аренду жилья для молодых родителей в возрасте до 35 лет.

Также в Вологодской области реализуется проект «Комфортные женские консультации», в рамках которого ремонтируются медучреждения и закупается оборудование, а также проект «Защити меня сегодня». Он предполагает выплаты врачам: пять тысяч рублей – за каждую сохранённую жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребёнка.

По поручению Георгия Филимонова осуществляет работу «горячей линии» для семей с детьми. Адресная помощь многодетным и молодым семьям оказывается по короткому номеру «122», который действует на базе Единой информационно-справочной службы. Звонки для вологжан – бесплатные и принимаются круглосуточно.