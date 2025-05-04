В Кострому доставит частицу пламени от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата региональная делегация

04 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

80-летие Победы Костромская область
Фото: adm44.ru

В Кострому доставит частицу пламени от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата региональная делегация

В Костромской области в соответствие с поручениями губернатора Сергея Ситникова, проводится комплекс масштабных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Региональный оргкомитет губернатор возглавляет лично.

В частности, осуществляется ремонт и реставрация памятников и мемориалов героям Великой Отечественной войны. В 2025 году органами местного самоуправления муниципалитетов региона организован ремонт 200 мемориалов и благоустройство еще 246 памятников.

(2025)|Фото: adm44.ru

В Костроме Монумент Славы на площади Мира был отремонтирован в прошлом году. А в этом году к концу апреля завершились масштабные работы на Вечном огне.

В год 80-летия Победы для зажжения Вечного огня Сергей Ситников поручил администрации Костромы совместно с региональным департаментом культуры и комитетом по делам молодежи организовать перенос в областную столицу частицы Вечного огня от пламени на Могиле неизвестного солдата в Москве.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сегодня рано утром официальная делегация от Костромской области отправилась в Москву. И у Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля частицы Вечного огня были переданы представителям 54 регионов России и 21 зарубежной страны.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Вечный огонь - это память о людях, которые нам дали свободу. Каждый из нас преклоняется перед этим святым местом. 9 Мая - особенный праздник. Сейчас его в некоторых странах запрещают, и мы можем четко определить государства, которые поддерживают возрождение фашизма», - прокомментировал уроженец Сербии, участник специальной военной операции Деян Берич.

«Курская земля столкнулась с натиском нато-бандеровской нечисти в прошлом году. Все куряне в едином порыве объединились в это непростое время. И мы почувствовали поддержку нашей великой страны. Мы поняли, насколько мы все вместе сильны, насколько мы мощны. И это позволило освободить нашу Курскую землю от этой нечисти. Сегодня мы вновь чувствуем гордость, единение, подъем, патриотизм - то, что действительно испытывает каждый человек, который любит свою Родину. Частицу Вечного огня мы доставим на мемориал Курской битвы - памятник нашей Победы и нашей истории», - рассказал сопредседатель регионального отделения «Народный фронт» Курской области Олег Хилько.

В составе костромской делегации для доставки частицы Вечного огня были ребята из военно-патриотического класса школы №25 г. Костромы и Герой России Николай Копытов. Доставлять огонь будут в специальной капсуле.

(2025)|Фото: adm44.ru

«В преддверии такого большого события, Дня Победы, очень почетно оказаться здесь, в самом центре Москвы, в центре нашей Родины. Испытываю чувство гордости за наших дедов и прадедов, что они победили нацизм. Сейчас мы продолжаем их дело, и я уверен, что скоро будет и наша Победа. Чувства очень возвышенные и приподнятые, словами не описать. Очень рад и горд, что мне выпала честь доставить частицу Вечного огня в Кострому», - отметил командир реактивной артиллерийской батареи 1065-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии лейтенант Николай Копытов.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Сегодняшнее событие очень масштабное и значимое, сразу же понимаешь, насколько ты дорожишь своей Родиной. Вновь и вновь охватывает гордость за своих дедов, которые воевали, и за новых героев, которые воюют на передовой сейчас, завоевывают нашу Победу. Для моей семьи 9 Мая - очень важный праздник. Три прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Каждый год мы с ребятами участвуем в параде, тем самым отдаем дань памяти и уважения к предкам, благодаря подвигу которых мы можем спокойно жить», - поделился впечатлениями учащийся 10 класса военно-патриотической направленности школы 25 Костромы Иван Хоменко.

«Очень горда, что мне представилась честь представить Костромскую область на торжественном мероприятии передачи частицы Вечного огня. С самого детства нам с братом рассказывали о подвигах нашего прадеда, который погиб в годы войны, защищая своего товарища. Я всегда на него равнялась, хотела быть настолько же сильной духом. Примеры героизма повлияли на мой выбор учебы в военно-патриотическом классе», - рассказала ученица 10 класса Александра Марамохина.

(2025)|Фото: adm44.ru

Надо отметить, что после церемонии зажжения Вечного огня в Костроме частицы пламени будут переданы в специальных капсулах в 28 городов и районов Костромской области. А саму капсулу передадут в Костромской кремль для размещения в Храме воинской славы.

Теги: вечный огоно, сергей ситников, день победы, капсула, делегация костромской области, могила неизвестного солдата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети