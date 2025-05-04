В Кострому доставит частицу пламени от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата региональная делегация

В Костромской области в соответствие с поручениями губернатора Сергея Ситникова, проводится комплекс масштабных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Региональный оргкомитет губернатор возглавляет лично.

В частности, осуществляется ремонт и реставрация памятников и мемориалов героям Великой Отечественной войны. В 2025 году органами местного самоуправления муниципалитетов региона организован ремонт 200 мемориалов и благоустройство еще 246 памятников.

В Костроме Монумент Славы на площади Мира был отремонтирован в прошлом году. А в этом году к концу апреля завершились масштабные работы на Вечном огне.

В год 80-летия Победы для зажжения Вечного огня Сергей Ситников поручил администрации Костромы совместно с региональным департаментом культуры и комитетом по делам молодежи организовать перенос в областную столицу частицы Вечного огня от пламени на Могиле неизвестного солдата в Москве.

Сегодня рано утром официальная делегация от Костромской области отправилась в Москву. И у Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля частицы Вечного огня были переданы представителям 54 регионов России и 21 зарубежной страны.

«Вечный огонь - это память о людях, которые нам дали свободу. Каждый из нас преклоняется перед этим святым местом. 9 Мая - особенный праздник. Сейчас его в некоторых странах запрещают, и мы можем четко определить государства, которые поддерживают возрождение фашизма», - прокомментировал уроженец Сербии, участник специальной военной операции Деян Берич.

«Курская земля столкнулась с натиском нато-бандеровской нечисти в прошлом году. Все куряне в едином порыве объединились в это непростое время. И мы почувствовали поддержку нашей великой страны. Мы поняли, насколько мы все вместе сильны, насколько мы мощны. И это позволило освободить нашу Курскую землю от этой нечисти. Сегодня мы вновь чувствуем гордость, единение, подъем, патриотизм - то, что действительно испытывает каждый человек, который любит свою Родину. Частицу Вечного огня мы доставим на мемориал Курской битвы - памятник нашей Победы и нашей истории», - рассказал сопредседатель регионального отделения «Народный фронт» Курской области Олег Хилько.

В составе костромской делегации для доставки частицы Вечного огня были ребята из военно-патриотического класса школы №25 г. Костромы и Герой России Николай Копытов. Доставлять огонь будут в специальной капсуле.

«В преддверии такого большого события, Дня Победы, очень почетно оказаться здесь, в самом центре Москвы, в центре нашей Родины. Испытываю чувство гордости за наших дедов и прадедов, что они победили нацизм. Сейчас мы продолжаем их дело, и я уверен, что скоро будет и наша Победа. Чувства очень возвышенные и приподнятые, словами не описать. Очень рад и горд, что мне выпала честь доставить частицу Вечного огня в Кострому», - отметил командир реактивной артиллерийской батареи 1065-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии лейтенант Николай Копытов.

«Сегодняшнее событие очень масштабное и значимое, сразу же понимаешь, насколько ты дорожишь своей Родиной. Вновь и вновь охватывает гордость за своих дедов, которые воевали, и за новых героев, которые воюют на передовой сейчас, завоевывают нашу Победу. Для моей семьи 9 Мая - очень важный праздник. Три прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Каждый год мы с ребятами участвуем в параде, тем самым отдаем дань памяти и уважения к предкам, благодаря подвигу которых мы можем спокойно жить», - поделился впечатлениями учащийся 10 класса военно-патриотической направленности школы 25 Костромы Иван Хоменко.

«Очень горда, что мне представилась честь представить Костромскую область на торжественном мероприятии передачи частицы Вечного огня. С самого детства нам с братом рассказывали о подвигах нашего прадеда, который погиб в годы войны, защищая своего товарища. Я всегда на него равнялась, хотела быть настолько же сильной духом. Примеры героизма повлияли на мой выбор учебы в военно-патриотическом классе», - рассказала ученица 10 класса Александра Марамохина.

Надо отметить, что после церемонии зажжения Вечного огня в Костроме частицы пламени будут переданы в специальных капсулах в 28 городов и районов Костромской области. А саму капсулу передадут в Костромской кремль для размещения в Храме воинской славы.