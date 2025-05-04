В аэропорту Сочи самолет столкнулся с зайцем

Самолет авиакомпании "Азимут" столкнулся с зайцем в аэропорту Сочи. Об этом сообщает канал Aviaincident.

По данным канала, сегодня ночью от диспетчера ростовского зонального центра Единой системы организации воздушного движения поступило сообщение о том, что командир самолета "Суперджет" авиакомпании "Азимут" доложил о столкновении с зайцем при пробеге взлетно-посадочной полосы.

Самолет благополучно зарулил на стоянку. Он выполнял рейс из Тель-Авива в Адлер.