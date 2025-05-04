Ограничения во Внуково сняты. На запасной аэродром ушел один самолет

Росавиация отменила ограничения полетов из аэропорта Внуково в Москве.

По сообщению пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко, прием и выпуск самолетов начался в 10.30 местного времени. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Внуково.

Работа московского аэропорта Внуково ограничена с 09.06 ради безопасности полетов. Такие ограничения обычно связаны с замеченными беспилотными летательными аппаратами или другой угрозой безопасности с воздуха.