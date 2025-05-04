В Тюменской области река Ишим затопила дорогу. Уровень воды близок к показателям 2017 года

Река Ишим затопила дорогу в Тюменской области. За сутки уровень воды поднялся на полметра и составил 922 сантиметра.

Вода перешагнула через дорогу к деревне Синицына. Автомобилистам предлагается движение в объезд, этот путь незначительно длиннее.

"Во всех магазинах, которые находятся в подверженных подтоплению населённых пунктах, имеется необходимый запас продуктов длительного срока хранения: соль, сахар, мука, крупы, макароны, консервы. Также завезли запасы бутилированной питьевой воды", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Пик паводка в Ишиме ожидается в ближайшие дни.

На сегодня до значений 2017-го остаётся 60 см. В 2017 году Ишим пережил сильнейший паводок за все время наблюдений. В области вводился режим ЧС, ситуацию координировал министр МЧС Владимир Пучков, о ситуации докладывали президенту Владимиру Путину. Вода размыла дамбу на Ишиме, из-за чего под воду ушел поселок Серебрянка, его жителей успели эвакуировать.