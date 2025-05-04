Глава Китая прилетит в Москву на День Победы

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит Москву с официальным визитом и примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.