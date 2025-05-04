Из-под завалов в Геленджике извлекли тела рабочих-киргизов

В Геленджике из зоны обрушения грунта извлекли тела троих погибших. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. В границах морпорта ввели режим ЧС.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Трагедия случилась накануне в 9.17 по адресу Портовая, 1. Во время строительных работ произошёл обвал каменно-скального грунта. Пострадали четыре человека. Один из пострадавших госпитализирован в ЦГБ с переломами и ушибами, грозы для жизни нет. Трое других оказались под завалом. В МИД Киргизии сообщили, что попавшие под обвал рабочие были гражданами Кыргызстана.