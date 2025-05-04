Автобус с туристами опрокинулся в Пермском крае, есть пострадавшие

Автобус с туристами улетел в кювет сегодня ночью в Пермском крае, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал краевой полиции.

Авария произошла в Суксунском районе на 140 км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. в 05.45 около деревни Шахарово водитель 44-летний водитель автобуса Ютонг не справился с управлением, допустив съезд в кювет с опрокидыванием. Предварительно, пострадали три человека, но эти данные уточняются.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.