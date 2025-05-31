Крупный пожар в Красногорске: горят склады с резиной на обувном предприятии

Крупный пожар тушат в подмосковном Красногорске: на территории производственного здания "Колесник" горит металлический ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Угрозы соседним строениям нет. Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Как пишет Baza, предварительно, горят склады с резиной на предприятии по производству обуви. По словам очевидцев, черные клубы дыма видно из разных районов Москвы.