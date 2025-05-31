Хинштейн: Судьба 576 курян остается неизвестной после вторжения ВСУ

Судьба 576 человек, в том числе четверых детей, остается неизвестной после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр региона Хинштейн.

"Работа по установлению их местонахождения ведётся беспрерывно", — написал он в телеграм-канале.

Изначально в списке пропавших без вести числилось 2287 человек, уточнил Хинштейн. На сегодняшний день удалось установить местонахождение 1290 из них, а также получить ориентировочную информацию о местонахождении еще 421 человека.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что более 54 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими в результате преступлений ВСУ.

В апреле в МЧС сообщали, что более двух тысяч человек из приграничья Курской области с 12 марта (тогда был освобожден город Суджа) восстановили связь с родственниками.