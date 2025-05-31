Mash: 300 россиян застряли в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Екатеринбурга

Около 150 российских туристов застряли в Шарм-эль-Шейхе - самолет не смог вылететь из-за неисправности топливной системы, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, самолет компании Almasria Universal Airlines должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха в столицу Урала около 18:00. Из-за проблем с баком авиалайнер полтора часа кружил над Синайским заливом, чтобы выжечь горючее, и вернулся обратно. Борт отправили на ремонт.

Mash добавляет, что такое же количество человек не могут улететь в Египет из Екатеринбурга: вылет рейса откладывается с ночи. По словам туристов, представители перевозчика и туроператора не дают никакой информации.

Ранее сообщалось, что из-за атаки украинских беспилотников на Москву более 180 российских туристов застряли в аэропорту Абу-Даби. Mash писал, что представители авиакомпании Air Arabia советовали пассажирам отменять билеты на рейс и брать новые.