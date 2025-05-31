31 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: cultinfo.ru/projects/letnie-prazdniki-na-vologodchine-25

На Вологодской земле стартует «Лето Русского Севера»

В ближайшие три месяца жителей и гостей региона ждет насыщенная и яркая программа, которая насыщена сотнями культурно-развлекательных событий и позволит поближе познакомиться с историческим, гастрономическим и духовным наследием Вологодского края.

«Этим летом наш регион вновь станет центром притяжения деятелей культуры, мастеров, режиссёров, художников, артистов и блогеров. В каждом городе, поселке и деревне создадим атмосферу настоящего семейного праздника. Готовим музыкальные, фольклорные, гастрономические форумы, фестивали исторических реконструкций и кинофестивали, спортивные состязания, забеги, ярмарки, детские анимационные программы и многое другое. Первые мероприятия пройдут 1 июня, в День защиты детей. Приглашаем всех желающих провести незабываемое лето на Вологодской земле и проникнуться духом Русского Севера», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Одним из самых масштабных событий «Лета Русского Севера» станет V Международный фестиваль кружева «VITA LACE». Он будет проходить в Вологде с 17 по 20 июля. В этом году фестиваль посвящен «Героям Земли и Неба». Гостей ждут выступления российских артистов, тематическая конкурсная выставка, ярмарка-продажа кружевных изделий, круглые столы, лекции, мастер-классы. Изюминкой фестиваля по традиции станет акция массового кружевоплетения под открытым небом. Также будет представлено масштабное панно «Кружево России», созданное художниками из восьми «кружевных» регионов страны.

(2025)|Фото: cultinfo.ru/projects/letnie-prazdniki-na-vologodchine-25

Традиционно знатоки и любители фольклора со всей страны соберутся на Всероссийский фестиваль «Деревня – душа России». В этом году его площадкой станет Усть-Кубинский округ. С 11 по 13 июля здесь будут работать интерактивные этнокультурные площадки, организованы ярмарки народных художественных промыслов и вологодских продуктов. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и посетить концерт фольклорных коллективов.

(2025)|Фото: cultinfo.ru/projects/letnie-prazdniki-na-vologodchine-25

Уже в четвертый раз Кирилловская земля будет принимать Международный фестиваль исторической реконструкции, музыки и этномоды «Небо славян». Он состоится 9 и 10 августа на территории Заставы князей Белозерских на причале Кузино. Еще один значимый праздник Кирилловский округ готовит 21 и 22 июня – в крупнейшем на Русском Севере Кирилло-Белозерском монастыре пройдет фестиваль исторической реконструкции «Кирилло-Белозерская осада». 

Этим летом Вологодчина впервые станет одной из площадок для проведения Всероссийского  фестиваля-марафона «Песни России», руководителем которого является народная артистка России Надежда Бабкина. Событие будет организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Благотворительного фонда «Народная певческая культура». 

(2025)|Фото: cultinfo.ru/projects/letnie-prazdniki-na-vologodchine-25

Также впервые регион встретит Всероссийский молодежный фольклорный форум «ВологдаФолк» и проведет Российско-китайскую молодежную арт-резиденцию, в рамках которой молодежь двух держав вместе разработает гастрономический тур по Вологодской области и создаст видеоролик о регионе.

В течение всего лета жители и гости области будут знакомиться с богатым миром северной кухни, ее историей и традиционными локальными блюдами. 1 июня в Вологде представят все многообразие вкусов вологодского мороженого в рамках I семейного Фестиваля мороженого. 7 июня на территории Спасо-Прилуцкого монастыря пройдет IV областной фестиваль Православной кухни. Кроме того, всех желающих ждут на фестиваль «Морошка. Новый уровень» в Тотьме. А кульминацией гастрономического сезона станет большой праздник русской кухни «Как по маслу» в Архитектурно-этнографическом музее «Семенково».

Целый спектр мероприятий «Лета Русского Севера» направлен на организацию здорового отдыха и вовлечение вологжан в спортивную жизнь региона. Одним из ключевых спортивных событий станет Всероссийский сельский марафон «Сметанино-марафон», который пройдет 12 июня в селе Сметанино Верховажского округа. А 16 и 17 августа Вологодчина впервые примет финал Всероссийской спартакиады по ушу.

С программой крупных мероприятий проекта «Лето Русского Севера» можно ознакомиться на сайте «Культура в Вологодской области»

Теги: георгий филимонов, фестиваль лето русского севера,


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