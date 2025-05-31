Милонов: Пугачеву до сих пор не признали иноагентом из-за ее связей

Минюст отказалось признавать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом из-за ее связей с чиновниками, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, артистка всегда имела большое влияние на высокопоставленных лиц и "хорошо себя чувствовала в разных кабинетах чиновников и власть имущих".

"Я не удивлен, что ее не включили в иноагенты", - сказал Милонов в беседе с "Общественной службой новостей".

По мнению парламентария, "складывается впечатление, что она замолвила за себя слово через кого-то".

Напомним, в конце мая Минюст сообщил, что на данный момент не видит оснований для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в список иностранных агентов.

В июле прошлого года Минюст также заявил, что не видит оснований для признания Пугачевой иноагентом. Об этом говорилось в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева. До этого член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию артистки иностранным агентом. В марте сообщалось о проверке источников финансирования певицы и ее различных высказываний.