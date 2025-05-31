Трампа удивили новости об ответных ударах РФ по Украине во время переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине во время переговоров.

"Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

По его словам, стороны уже подходили к решению проблемы, когда произошли обстрелы. Трамп добавил, что "не любит сюрпризы" и был очень разочарован, пишет РИА Новости.

На днях Трамп заявил, что Вашингтон будет реагировать "по-другому", если президент России Владимир Путин не настроен серьезно на завершение боевых действий. По словам американского лидера, это станет ясно через две недели.

До этого американский президент также выразил недовольство из-за действий Путина на Украине. Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы. Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность снятия ограничений для Киева на удары по территории РФ с помощью западного дальнобойного оружия.