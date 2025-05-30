Алексей Анохин: благодаря решениям губернатора люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне

Председатель Костромской областной думы отметил особое внимание губернатора в инвестпослании вопросам поддержки людей.

«Несмотря на все вызовы, которые в последнее время нас окружают, начиная с пандемии, санкций, специальной военной операции, команда губернатора, его экономический блок сумели не просто сохранить существующие позиции. Регион держит стабильный вектор развития. Благодаря решениям нашего губернатора Сергея Константиновича Ситникова развиваются производства, работники предприятий чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Одной из основных линий экономического развития является привлечение инвестиций. Для этого в регионе создаются и используются инструменты для привлечения инвесторов. Это налоговые льготы, различные инвестиционне преференции, предоставление земельных участков на льготных условиях в аренду», - отметил председатель облдумы.

Алексей Анохин отдельно подчеркнул важность посыла губернатора, что костромской бизнес должен использовать все возможности для поддержки людей. Эффективность бизнеса - это повышение качества и уровня жизни костромичей и в инвестпослании Сергей Ситников обратился к руководителям всех предприятий. В том числе, речь шла о совместных проектах региона и бизнеса, которые позволяют решать один из самых важных и острых вопросов для семей – жилищный.

Председатель регионального законодательного собрания отметил, что в инвестпослании определены важнейшие ориентиры для дальнейшего экономического развития Костромской области.

«Сегодняшние идеи и предложения губернатора по формированию особых экономических зон и промышленных парков говорят о том, что инструменты поддержки в регионе работают, дают результат. Сегодня прозвучала цифра: 400 миллиардов инвестиций привлечено за 12 лет. И задача, которую поставил губернатор - не останавливаться, не менее 80 миллиардов в год, к 2030-му году на эту цифру необходимо выйти. У региона есть потенциал. И самое главное, у губернатора есть видение, каким образом нам в этом направлении двигаться», - подчеркнул Алексей Анохин.