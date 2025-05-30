Анонсированные Солнцевым «Поезда здоровья» начинают курсировать с Востока Оренбуржья

"За два месяца работы в регионе я посетил 15 муниципальных образований. Один из очевидных выводов – необходимо укреплять медицинскую инфраструктуру, особенно в сельских территориях. Конечно, невозможно одновременно обеспечить все районы необходимыми специалистами, оборудованием. Чтобы решить эту задачу, нужны программные решения, над которыми мы сейчас работаем", - отметил в своем телеграмм-канале глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

При этом врио губернатора считает, что помощь людям нужна здесь и сейчас.

"Есть временное решение – со 2 июня в Оренбуржье начнет работу проект – «Поезда здоровья». Мобильные медицинские комплексы с бригадами узких специалистов будут выезжать в районы по графику. Так мы обеспечим квалифицированную медпомощь жителям в сельских территориях", - сообщил Евгений Солнцев.

Первый состав будет работать со 2 по 6 июня.

2 июня в Курманаевском районе, село Курманаевка, ул. Степана Разина, 1.

В Домбаровском районе, поселок Голубой Факел, пр-д Больничный, 4.

3 июня "Поезд здоровья" будет работать в Тоцком районе, село Тоцкое, ул. Терешковой, 18.

И в Домбаровском районе, поселок Домбаровский, ул. Осипенко, 55.

4 июня в Шарлыкском районе, село Шарлык, ул. Мусы Джалиля, 85.

И в Домбаровском районе, поселок Домбаровский, ул. Осипенко, 55.

5 июня в Александровском районе, село Александровка, пер. Больничный, 2.

И в Адамовском районе, поселок Шильда, ул. Советская, 14.

6 июня в Кваркенском районе, село Кваркено, ул. Центральная, 2а.

"Уверен, такая мера позволит большему числу людей пройти необходимые обследования и получить квалифицированную помощь. Поручил и.о. министра здравоохранения лично контролировать реализацию этого важного проекта. Жду от жителей отзывов о работе комплексов", - сообщил Евгений Солнцев.