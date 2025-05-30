Репродуктивное здоровье российских детей начнут проверять с 6 лет

Репродуктивное здоровье российских детей будут проверять с 6 лет. А с 13 лет проверки станут ежегодными, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Приказ Минздрава с этими изменениями вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Также в 1 месяц и в 1 год будут проводить осмотр офтальмолога с обязательной офтальмоскопией с расширением зрачка. В год и в шесть лет дети будут проходить осмотр отоларинголога (ЛОР-врач), передает ТАСС.

Дети из групп риска будут тестироваться на уровень холестерина в крови в шесть и в десять лет, также им посчитают отклонение от нормальной массы тела.

Будет введен дополнительный скрининг на выявление рисков психических отклонений (тестирование родителей), этот тест будут проводить в полуторагодовалом возрасте с осмотром ребенка (если он из группы риска) врачом-неврологом.