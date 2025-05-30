В Екатеринбурге определились, каким будет памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге определен победитель конкурса эскизов памятника режиссеру Алексею Балабанову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, решение было принято на заседании жюри конкурса эскизных проектов памятника. По итогам голосования победителем конкурса стал Мейрам Баймуханов. В его интерпретации Балабанов изображен сидящим в пустом вагоне трамвая.

Как уточнили в мэрии, скульптуру установят у Дворца молодежи неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Планируется, что монумент появится в середине мая 2026 года.

Ранее в Екатеринбурге назвали победителя конкурса эскизов памятника поэту Борису Рыжему.