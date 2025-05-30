ФСБ предложили приглядеться к депутату думы ХМАО, сказавшему об "исторической родине узбеков"

Депутат Госдумы Михаил Матвеев прокомментировал скандальное высказывание своего коллеги из думы Югры Халида Таги-Заде, который счёл автономный округ "исторической родиной узбеков".

"Так как в некоторых каналах пишут, будто "бредоносный депутат" – депутат КПРФ, разъясняю, что это ложь: ещё несколько лет назад пытавшийся одно время примкнуть к партии провокатор был исключен из КПРФ и не имеет к ней никакого отношения, как и его идиотские высказывания", - написал Матвеев в своём telegram-канале.

Матвеев также полагает, что, учитывая, что Таги-Заде произнес свои слвоа не просто так – у парламентариев завязалась дискуссия о рождаемости и смертности коренных народов – это ещё и атака на всю Россию, обоснование замещения коренного народа мигрантами.

"А само обоснование "исторических прав" узбеков на нашу землю ещё и сильно напоминает методичку, кем-то разработанную. Надо бы ФСБ приглядеться к этому "латентному сепаратисту"", - написал Матвеев.

Халид Таги-Заде

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что если прямо сейчас заявление Таги-Заде не получит жёсткой правовой реакции и оценки со стороны следственных органов, то завтра об исконной принадлежности Москвы заявят киргизы или таджики, а Крым, без сомнений, станет исторически турецкими землями, всё Приволжье – от центральной России до Урала, а, может, и дальше – будет называться каганатом.

"Очнитесь уже! Вы хоть понимаете, что происходит? Это уже не игрушки, а конкретные действия по целенаправленному развалу Русского мира и нашей страны", - написал Кабанов в своём telegram-канале.

29 мая вдуме Югры вновь разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", - сказал Таги-Заде.

После этих слов политика спикер думы Борис Хохряков предложил соблюдать регламент, и тема не была развита. После слов Таги-Заде спикер думы Борис Хохряков сообщил, что высказывание депутата об "исторической родине узбеков" проверит комиссия по этике.